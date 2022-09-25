Белград, 25 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Мировая экономика вступает в период рецессии, заявил 25 сентября министр финансов Сербии Синиша Мали в интервью телеканалу Pink.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Деньги становятся все дороже и дороже, это замедлит рост ВВП во всем мире. Мир входит в рецессию. У нас достаточно денег, чтобы пережить эту и следующую зиму. Кризис будет углубляться», — сказал он.

Мали также добавил, что Белград испытывает огромное давление Запада по вопросу присоединения к санкциям против России, но Сербия «ясно обозначила в этом свою суверенную позицию».