Кабул, 25 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще трое ранены в результате взрыва 25 сентября в провинции Бадахшан на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных силовиков.

(сс) Julian-G. Albert Файзабад

По последним данным, взрыв произошел в административном центре провинции в городе Файзабад. Информация о причинах инцидента не сообщается.

Официальных комментариев со стороны правительственных структур пока не было.

Напомним, что в Афганистане с 15 августа 2021 года у власти находится радикальное религиозно-политическое исламистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).