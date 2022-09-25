Берлин, , 17:36 — REGNUM Власти Германии не планируют отправлять танки Киеву, поскольку это может стать опасным шагом в развитии конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью The New York Times.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это очень опасная война», — сказал он, отвечая на вопрос, почему Берлин не отправит Киеву танки, о чем настойчиво просит нацистский режим.

Шольц добавил, что Германия поддерживает б. УССР и делает это «таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин продолжит и дальше оказывать поддержку Киеву, однако будет следить за тем, чтобы не стать стороной конфликта на территории б. УССР.

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