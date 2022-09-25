Вашингтон, , 17:34 — REGNUM США готовы сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом заявил в интервью телекомпании CBS помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти США) работали с МАГАТЭ… — сказал он. — Мы продолжим делать это».

По его словам, цель США — постараться гарантировать отсутствие угрозы Запорожской АЭС.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в Минобороны России сообщили, что артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы Энергодара и территория, прилегающая к Запорожской АЭС.