Москва, 25 сентября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России начал расследование взрывов в Херсоне и Бердянске, а также обстрелы инфраструктуры в Запорожской области, сообщает 25 сентября пресс-служба СК РФ.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

«Сотрудники СК зафиксируют и расследуют последствия обстрелов и взрыва со стороны [киевских] боевиков в центре городов Херсон и Бердянск, а также обстрелы гражданской инфраструктуры в Запорожской области», — отмечается в соответствующем сообщении.

Ведомство обещает установить обстоятельства случившегося и всех причастных к этим преступлениям.

Напомним, что 25 сентября в Бердянске произошло два взрыва. Один из них — у здания администрации.