Вашингтон, 25 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Вашингтон призывают Пхеньян начать диалог в связи с очередным запуском КНДР баллистической ракеты. Об этом 25 сентября заявил ТАСС официальный представитель Госдепа США.

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«Соединенные Штаты осуждают запуск баллистической ракеты КНДР. Этот запуск является нарушением многочисленных резолюций СБ ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества. Мы по-прежнему привержены подходу к КНДР на основе дипломатии и призываем КНДР вступить в диалог. Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается неизменной», — отметил представитель Госдепа США.

Напомним, что ранее комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. По информации министра обороны Японии, ракета пролетела 400 км. Японское посольство выразило решительный протест северокорейской стороне через своё посольство в Пекине.