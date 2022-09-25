Париж, 25 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Netflix поделился первым тизером третьего сезона сериала «Люпен». Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из тизера т/с «Люпен» Омар Си

Опубликованный ролик показывает Ассана Диопа (Омар Си) — сенегальского эмигранта и вора, который после событий предыдущих сезонов становится одним из самых разыскиваемых преступников во Франции. Дата выхода новых серий пока что не раскрывается.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Netflix выложил дебютный трейлер ленты «Энола Холмс 2». Премьера картины с Милли Бобби Браун в главной роли намечена на 4 ноября 2022 года.