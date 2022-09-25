Луганск, , 17:13 — REGNUM Жительница Зимогорья в Луганской Народной Республике на избирательном участке порвала свой паспорт б. УССР в знак несогласия с развязанной Киевом войной против Донбасса, сообщает 25 сентября Луганский информационный центр.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Я против [б. УССР]. Она мне ничего хорошего в жизни не принесла — потерю работы, разруху, войну. Я поддерживаю референдум, я полностью за Россию. И этим действием я показываю на всю страну всем людям — пусть делают то же самое и поддерживают меня (те), кто против войны и кто против насилия над народом», — сказала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.

Читайте также: В ЛНР начала работать еще одна группа международных наблюдателей