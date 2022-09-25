Луганск, 25 сентября 2022, 17:13 — REGNUM Жительница Зимогорья в Луганской Народной Республике на избирательном участке порвала свой паспорт б. УССР в знак несогласия с развязанной Киевом войной против Донбасса, сообщает 25 сентября Луганский информационный центр.
Как сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.
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