25 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление ведущего Fox News Такера Карлсона, подвергшего критике представителя киевского режима Михаила Подоляка в связи с призывом последнего к Соединенным Штатам нанести по Российской Федерации превентивные ядерные удары.

Мирослава Романенко, , 17:48 — REGNUM Ведущий Fox News Такер Карлсон подверг критике представителя киевского режима Михаила Подоляка в связи с призывом последнего к Соединенным Штатам нанести по Российской Федерации превентивные ядерные удары.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В ответ на слова Путина [киевский режим] призвал к немедленному ядерному нападению на РФ, что, без сомнения, привело бы к немедленному уничтожению Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, гибели десятков миллионов американцев. Здравомыслящие люди не говорят так никогда», — сказал он.

Американский ведущий также считает, что сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы администрация Байдена оказала давление на киевский режим для урегулирования конфликта посредством переговоров.

Заявление американского ведущего обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, почему еще в США удивляются невменяемости представителей киевского режима. Иные добавили, что с Киевом теперь никаких переговоров. Были и те, кто отметил, что США выгодно продолжение конфликта — Штаты зарабатывают, продавая киевскому режиму оружие. Встречались и те, кто выразил опасение в связи с заявлениями Штатов о ядерных или химических ударах — не готовят ли в Вашингтоне какую-либо провокацию на территории б. УССР?

«Он один там это понимает?!» — задалась вопросом Lanna.

«Такер — удивительное создание. Удивительное тем, что он ещё жив, при том как там утюжат «неправильных демократов», — добавила Mary.

«То есть, если я правильно понимаю, теперь [киевский режим] решает, что делать Вашингтону?» — в недоумении Ксю.

«Странно, что ему позволяют такое вообще говорить. На американцев не похоже», — добавил 1-1-11.

«Американский народ не смущает, что они могут терять миллионы собственных сограждан за непонятное, полностью нацистское, террористическое новообразование… которое 80 процентов из них и не знают, где находится?..» — задался вопросом Antosha.

«Может, это многоходовочка — таким образом через СМИ пытаются подготовить людей в США к капитуляции, а там и внутриусобные конфликты начнутся», — задумался А. З.

«Странно, а я думала, что они как раз давят, но только на то, чтобы конфликт продолжался», — прокомментировала Евгения.

«Сливают Зе через СМИ. Ну, как говорится, чинно так», — отметила Kseniа.

Время Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Такер, там нет вменяемых людей. Что тебя удивляет?» — задалась вопросом Мария.

«Я бы на месте [представителей киевского режима] крепко задумался, когда дед Джо говорит про ядерные или химические удары, потому что хозяева уже наверняка думают, кого и где там на [территории бывш. УССР] в жертву принести. Тупо принесут и жахнут, а потом: «мы же говорили», — выразил опасения Igor E.

«Это замкнутый круг: США вкладывают деньги в своё производство оружия, чтобы продавать его по ленд-лизу [киевскому режиму]. И свои финансовые проблемы решает, и под*ирает России. Профит!» — отреагировал «Пряник».

«Нам уже не надо переговоров, надо было раньше договариваться…» — пишет Лариса.

«Никаких переговоров, добить гниду, чтобы не возродилась вновь», — написала Елена Н.

«Ещё одни Минские — и лет через 5 опять повторение будет того же сценария. До конца нужно идти», — подытожила Ольга Л.