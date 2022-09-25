Москва, 25 сентября 2022, 17:06 — REGNUM Освободить от мобилизации аспирантов и студентов частных вузов и колледжей призвал депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия») 25 сентября в своем Telegram-канале.
Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике направил Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обращение с инициативой расширить соответствующий Указ Президента от 24 сентября, в котором гарантируется отсрочка от мобилизации лишь для студентов государственных вузов без каких-либо регламентаций относительно студентов частных вузов и аспирантов в целом.
По его словам, молодые и необученные военному мастерству студенты без какого-либо военного опыта не могут принести в достаточной мере пользу российской армии в сложившейся ситуации, кроме того он отметил, что нужно обеспечить равные права всем обучающимся.
Ранее Артем Метелев призвал гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, а также приравнять статус добровольцев гуманитарных миссий к статусу участника боевых действий.