Москва, 25 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Освободить от мобилизации аспирантов и студентов частных вузов и колледжей призвал депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия») 25 сентября в своем Telegram-канале.

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Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике направил Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обращение с инициативой расширить соответствующий Указ Президента от 24 сентября, в котором гарантируется отсрочка от мобилизации лишь для студентов государственных вузов без каких-либо регламентаций относительно студентов частных вузов и аспирантов в целом.

«Возникает противоречие: аспиранты, студенты государственных и частных университетов и колледжей — в сущности одна и та же категория граждан, однако одни не подлежат мобилизации, а другие могут быть оторваны от процесса образования и отправлены на военную службу. Данная несправедливость наносит ущерб и системе высшего образования, создавая риски для закрытия 212 частных университетов», — отметил Метелев.

По его словам, молодые и необученные военному мастерству студенты без какого-либо военного опыта не могут принести в достаточной мере пользу российской армии в сложившейся ситуации, кроме того он отметил, что нужно обеспечить равные права всем обучающимся.

«Считаю, что, если студент обучается по государственным образовательным программам в колледже или университете, вне зависимости от их профиля, отсрочка должна распространяться на всех» — добавил Метелев.

Ранее Артем Метелев призвал гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, а также приравнять статус добровольцев гуманитарных миссий к статусу участника боевых действий.