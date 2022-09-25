Вашингтон, , 16:57 — REGNUM У американского актёра Алека Болдуина и его супруги Хиларии родилась дочь. Об этом 25 сентября сообщило издание Outlook.

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

Новорожденную назвали Илария Каталина Ирэна. Стоит отметить, что для актёра и его жены это седьмой совместный ребёнок.

Напомним, Алек Болдуин является отцом восьмерых детей. Помимо детей от Хиларии Томас, у актёра также есть 26-летняя дочь, рождённая в браке с Ким Бейсингер.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильвестр Сталлоне и его жена помирились