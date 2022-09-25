Москва, , 16:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветствие главе Калининградской области Антону Алиханову и коллективу АО «Автотор», поздравив с 25-летием выпуска первого автомобиля, а также с днем машиностроителя. Об этом 25 сентября сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы государства, за прошедшие годы предприятие «Автотор» прошло большой путь, завоевав серьезные позиции на отечественном рынке сборки и производства автомобилей.

«Значительный промышленный, технологический потенциал «Автотора», созданные здесь современные рабочие места и привлеченные инвестиции стали заметным вкладом в экономическое развитие Калининградской области, решение востребованных социальных проблем», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также добавил, что сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную санкциями, компания сумела сохранить квалифицированные кадры, модернизировать имеющиеся мощности и установить новые, перспективные деловые контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, автосборочное предприятие «Автотор» основано в Калининграде в 1996 году. На мощностях завода собирались легковые автомобили брендов BMW, KIA, Hyundai и Ford. Весной 2022 года производство ряда моделей было остановлено из-за ухода некоторых иностранных автопроизводителей с российского рынка и проблем с поставками комплектующих.

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