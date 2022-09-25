Херсон, 25 сентября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне вновь нанесли боевики ВСУ. Об этом 25 сентября сообщил журналистам РИА Новости представитель экстренных служб города.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту… — сообщил источник. — Пострадавших, предварительно, нет».

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара.