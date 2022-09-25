Париж, 25 сентября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В пригороде Парижа горит старейший во Франции оптовый рынок Рюнжи, сообщает 25 сентября местная пожарная служба в соцсетях.

Pexels Пожар

Отмечается, что пожарные уже прибыли на место происшествия и призвали горожан воздержаться от поездок в район возгорания.

Жители Парижа также публикуют в соцсетях видео пожара, снятые в различных районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в квартире в шестом округе Парижа в ночь с 6 на 7 сентября два человека погибли и двое получили ранения.

Читайте также: Два человека погибли из-за пожара в центре Парижа