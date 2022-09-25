Донецк, 25 сентября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Беспилотник (БЛА) «Фурия», который корректировал огонь ВСУ по Крытому рынку в центре Донецка, сбит. Об этом 25 сентября сообщает Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Силам ПВО НМ ДНР удалось сбить… БЛА «Фурия», который корректировал огонь ВСУ по Крытому Рынку в Донецке, — говорится в сообщении. — После его уничтожения огонь… боевиков прекратился».

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили, что в одном из районов города Мелитополя средствами ПВО России сбит беспилотник ВСУ.