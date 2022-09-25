Дакка, 25 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Более 20 человек погибли на севере Бангладеш, еще более 50 пропали без вести после опрокидывания лодки. Об этом 25 сентября сообщает The Bangladesh Observer, ссылаясь на местные власти.

David Stanley Бангладеш

По данным журналистов, среди погибших есть женщины и дети. Причины происшествия выясняются.

Народная Республика Бангладеш — государство в Южной Азии, с населением в 171 млн человек, площадью в 148 тыс. кв. километров, населена бенгальцами.