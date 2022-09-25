Сыктывкар, 25 сентября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Первую группу мобилизованных в рамках частичной мобилизации проводили на спецоперацию в Республики Коми, сообщил 25 сентября глава региона Владимир Уйба в видеообращении на его страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Obninsk.name Владимир Уйба.

«Сегодня, 25 сентября, во исполнение Указа верховного главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации первая… [группа] наших ребят выехала для защиты нашего Отечества… Россия сегодня отправляет лучших своих сынов на защиту нашего Отечества. Мы с вами находимся на переломе истории. По сути, сегодня война объявлена России, это вопрос — быть или не быть России, как государству самостоятельному, как государству суверенному и неделимому», — заявил Уйба.

Глава республики также пожелал призванным служить честно, сражаться отважно и вернуться домой живыми. Кроме того, он пообещал всем родным и близким солдат оказать всю необходимую помощь.