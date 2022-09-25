В Херсоне прогремели около 20 взрывов, работают системы ПВО
Херсон, 25 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Порядка 20 взрывов прогремели в Херсоне, передает 25 сентября РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
Отмечается, что в небе над городом видны следы работы систем ПВО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара.
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