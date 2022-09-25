Херсон, 25 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Порядка 20 взрывов прогремели в Херсоне, передает 25 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Отмечается, что в небе над городом видны следы работы систем ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара.

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