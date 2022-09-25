Вашингтон, 25 сентября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Ядерная энергетика России, вероятно, не попадёт под санкции со стороны ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

Atominfo.bg АЭС «Белене»

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Журналисты отмечают, что Запад усиливает санкционное давление на Россию, в результате чего в ряде стран ЕС резко выросли цены на энергию.

Однако ввести санкции против ядерной отрасли РФ не так просто, отмечают авторы издания: российский холдинг «Росатом» связан с обслуживанием болгарской АЭС, которая поставляет электроэнергию в Грецию и ряд других стран.

Напомним, что с началом спецоперации на территории б. УССР Запад ввёл шесть пакетов санкций против России.