Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 26 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику, сообщает ИА REGNUM.

Азербайджан и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе визита запланирована встреча с руководством Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 сентября 2020 года в Москве состоялась встреча спикера Госдумы Володина с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Тогда заявлялось о том, что стороны находятся фактически на заключительной стадии подготовки соглашения о создании межпарламентской комиссии высокого уровня.

24 — 25 июня 2018 года Володин посетил Азербайджан с официальным визитом.

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