Москва, , 16:24 — REGNUM Десять авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 25 сентября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет (сс) ThePixelman

Так, по состоянию на 16:22 мск в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан два авиарейса, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в центре погоды «Фобос» сообщили, что около 30 мм осадков выпало в столице за минувшие сутки — это более 40% от месячной нормы.