Лондон, 25 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Опубликован дебютный трейлер ленты «Энола Холмс 2». Об этом пишет портал Сollider.

Цитата из трейлера Милли Бобби Браун в к/ф «Энола Холмс 2» режиссёра Гарри Брэдбира

В ролике появляется Энола Холмс (Милли Бобби Браун), которая после открытия собственного детективного агентства получает заказ на расследование пропажи человека в Лондоне (Великобритания). Премьера картины запланирована на 4 ноября 2022 года.

Напомним, постановкой «Энолы Холмс 2» занимается Гарри Брэдбир, снявший оригинальный фильм. Вместе с Милли Бобби Браун в проекте снимутся Генри Кавилл, Хелена Бонэм Картер и Луи Партридж.