Республиканцы могут сократить военную помощь Киеву в случае победы — WSJ
Вашингтон, 25 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Вопрос о целесообразности оказания военной помощи бывшей УССР перед промежуточными выборами в Конгресс США, намеченными на ноябрь, вызывает все более ожесточенные споры в элите, сообщает 25 сентября The Wall Street Journal.
В частности утверждается, что конгресс США стоит перед расколом касательно поставок вооружений бывшей УССР, поскольку республиканцы из палаты представителей все больше склоняются к тому, чтобы потратить эти деньги на борьбу с Китаем, а также решение экономических проблем, стоящих перед страной. При этом, у республиканцев велик шанс победы на выборах, и, если победа произойдет, она только подкрепит их намерения.
Пока же в конгрессе США остается консенсус касательно накачки киевского режима вооружениями. Президент США Джо Байден уже подписал закон о ленд-лизе Киеву, а на военную помощь выделяются десятки миллиардов долларов.