Вашингтон, 25 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Вопрос о целесообразности оказания военной помощи бывшей УССР перед промежуточными выборами в Конгресс США, намеченными на ноябрь, вызывает все более ожесточенные споры в элите, сообщает 25 сентября The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В частности утверждается, что конгресс США стоит перед расколом касательно поставок вооружений бывшей УССР, поскольку республиканцы из палаты представителей все больше склоняются к тому, чтобы потратить эти деньги на борьбу с Китаем, а также решение экономических проблем, стоящих перед страной. При этом, у республиканцев велик шанс победы на выборах, и, если победа произойдет, она только подкрепит их намерения.

«Официальные лица в конгрессе и администрации Байдена заявили, что работают быстро, чтобы одобрить как можно больше помощи для [бывшей УССР] до конца года, поскольку будущие запросы могут столкнуться с сильным сопротивлением», — утверждает газета.

Пока же в конгрессе США остается консенсус касательно накачки киевского режима вооружениями. Президент США Джо Байден уже подписал закон о ленд-лизе Киеву, а на военную помощь выделяются десятки миллиардов долларов.