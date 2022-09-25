Донецк, , 16:20 — REGNUM В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель. Об этом 25 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Скорая помощь Bryansku.ru

Инцидент произошел недалеко от села Петровское.

«Во время проведения работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель 1970 года рождения, — говорится в сообщении. — Доставлен с ранением в Старобешевскую больницу».

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов.