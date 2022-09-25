Херсон, Бывш. УССР, , 16:16 — REGNUM Херсонская область полностью обеспечена российским газом в пять раз дешевле киевского, заявил 25 сентября глава областной администрации Владимир Сальдо.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, все, что связано с подготовкой к осенне-зимнему периоду, проводится в штатном режиме. То количество газа, которое необходимо на всю область, чтобы обеспечить работу и котельных, и бытовой сектор, Херсонщина теперь будет получать из России, уточнил он.

«Потому что, как ни старалась [киевская] власть… отключить возможность получения газа со стороны [б. УССР], но нам не нужен их газ, у нас теперь есть свой российский, объемы достаточные чтобы все предприятия работали и тоже самое… будет газ, и самое главное, что этот газ в пять раз дешевле, чем [киевский]», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым готов помочь Херсонской области с поставками газа, если поступит соответствующее обращение.

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