Херсон, 25 сентября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Херсонская область полностью обеспечена российским газом в пять раз дешевле киевского, заявил 25 сентября глава областной администрации Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, все, что связано с подготовкой к осенне-зимнему периоду, проводится в штатном режиме. То количество газа, которое необходимо на всю область, чтобы обеспечить и работу котельных, и бытовой сектор, Херсонщина теперь будет получать из России, уточнил он.

«Потому что, как ни старалась [киевская] власть… отключить возможность получения газа со стороны [б. УССР], но нам не нужен их газ, у нас теперь есть свой, российский, объемы достаточные, чтобы все предприятия работали, и то же самое… будет газ, и самое главное, что этот газ в пять раз дешевле, чем [киевский]», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым готов помочь Херсонской области с поставками газа, если поступит соответствующее обращение.

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