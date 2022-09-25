Луганск, 25 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В результате обстрела города Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны ВСУ повреждены четыре жилых дома и центр матери и ребёнка. Об этом 25 сентября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS… повреждено четыре многоквартирных жилых дома и Алчевский центр матери и ребенка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS.