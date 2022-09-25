Берлин, 25 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Немецкая компания RWE подписала соглашение с корпорацией Adnoc из Объединенных Арабских Эмиратов о поставках сжиженного газа в Германию, а поставка первой партии запланирована на декабрь 2022 года, сообщает 25 сентября пресс-служба RWE.

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В рамках первой партии будет поставлено в Германию в общей сложности 137 тыс. кубометров сжиженного газа через порт Эльбехафен, расположенный близ Гамбурга. Кроме того, компании подписали меморандум о долгосрочных многолетних поставках начиная с 2023 года.

Отметим, что Германия озаботилась поиском альтернативных источников газа после того, как объявила о сокращении поставок от «Газпрома» в рамках санкций против России. Так, в августе она снизила поставке по «Северному потоку» из России до 20% проектной мощности газопровода. В начале сентября «Газпром» полностью остановил прокачку газа по этому газопроводу.