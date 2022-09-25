Уфа, , 16:08 — REGNUM В башкирском селе Кармаскалы торжественно проводили мобилизованных и добровольцев из Кармаскалинского и Архангельского районов, на мероприятии присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Уважаемые земляки мы сегодня пришли, чтобы сказать вам слова уважения. Непростые времена, непростые решения. Но именно такие непростые времена рождают настоящих мужчин. Вы отправляетесь защищать нашу Родину», — обратился Хабиров к мобилизованным.

По его словам, несколько месяцев тысячи парней из Башкирии «воюют там и очень нужна ваша поддержка, и они вас очень ждут».

«Мы ждем вас с надеждой, что вы достойно выполните свой долг и вернетесь живыми и здоровыми, а мы вас здесь будем встречать. Ваши семьи, это наши семьи и это не пустые слова. Я вам твердо обещаю, что все усилия республики будут направлены на то, чтобы поддержать вас и ваши семьи, чтобы вы были за них спокойны. Работайте, братья!» — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны по ситуации в Донбассе и ходе проведения спецоперации по его освобождению. Верховный главнокомандующий объявил о начале частичной мобилизации в России.