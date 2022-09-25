Азербайджан, 23 июля, 2014, 23:17 — ИА Регнум. В Азербайджане арес тован зампред молодежной организации оппозиционный партии "Мусават" Фарадж Керимли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партии.

Согласно информации партии,Керимли был задержан лицами в штатском на территории Бакинского оздоровительного центра, куда привез свою мать.

Также сообщается что, ранее, 17 июля по обвинение в незаконном хранении наркотиков был арестован брат Керимли Сирадж Керимли. При этом у них в доме был изъят ноутбук.

Зам-начальник пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде заявил АПА, что Фарадж Керимли был задержан на основе оперативной информации. Во время обыска при нем были обнаружены наркотические вещества. Мансурзаде также отметил, что Фарадж Керимли в социальных сетях занимался рекламой психотропных веществ.