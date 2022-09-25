Рим, , 16:07 — REGNUM Правительство Италии и американская корпорация Intel согласовали проект по строительству крупного завода по производству микросхем недалеко от Вероны. 25 сентября об этом сообщает агентство Reuters.

Производство в компании «intel» Intel.com

Новый завод будет расположен вблизи крупной автомагистрали и железной дороги. Это позволит обеспечить хорошую логистику и связь с Германией, где Intel также планирует построить крупное предприятие.

Первоначальные инвестиции Intel в строительство нового завода составят €4,5 млрд. На первом этапе на заводе будет работать 1500 специалистов, ещё 3500 рабочих мест будет создано в смежных отраслях. Планируется, что производство начнётся в период с 2025 по 2027 год. По данным Reuters, правительство Италии профинансирует до 40% от общего объёма инвестиций Intel в этот проект.

Строительство завода в Италии является частью масштабного плана Intel по наращиванию производственных мощностей в странах ЕС, представленного в марте 2021 года. В следующие десять лет Intel планирует потратить на реализацию этого плана до €80 млрд.

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