Кишинёв, 25 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Массовая протестная акция сторонников оппозиционной партии «Шор» проходит в центре столицы Молдавии городе Кишиневе, сообщает РИА Новости.

Партия Социалистов Республики Молдова Протесты в Кишиневе

Протестующие выступают с требованием отставки властей страны. Они собрались возле палаточного городка, разбитого у здания парламента в рамках бессрочной акции протеста, начавшейся 18 сентября.

Собравшиеся скандируют «Досрочные выборы!», а также «Меняем Санду на дрова!» среди прочих. На месте присутствуют полицейские, наблюдающие за протестующими. Число палаток выросло до 200.