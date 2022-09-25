Вашингтон, , 16:03 — REGNUM В Сеть выложили ролик с первым взглядом на сиквел боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Об этом пишет портал Collider.

Крис Хемсворт Кадр со съёмок к/ф «Тайлер Рейк»

Видео демонстрирует закадровые эпизоды и различные экшен-сцены с участием Криса Хемсворта. Премьера картины намечена на 2023 год.

Напомним, первая часть «Тайлера Рейка» вышла в 2020 году, став адаптацией графического романа Анде Паркса «Сьюдад». Ожидается, что действие сиквела развернётся спустя несколько лет после событий оригинальной ленты, а в центре сюжет вновь окажется наёмник Тайлер Рейк (Хемсворт).

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