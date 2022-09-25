История вопроса

Молдавия после распада СССР начала «дрейфовать» в сторону Румынии и в культурном, и в политическом плане. В республике отказались от кириллицы и перешли на латиницу, в школах предмет «молдавский язык» заменили на «румынский язык». В 2018 году русский язык был лишён статуса языка межнационального общения в стране.



В Молдавии образовались партии, которые объявили своей целью объединить страну с Румынией (унионисты). Руководство страны заявляет о курсе на вхождение в Евросоюз и НАТО. Вместе с тем Бухарест отказывается подписывать соглашение с Кишинёвом о границе. В 2010 году тогдашний президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Румыния никогда не подпишет с Молдавией договор о границе, «потому что это узаконило бы пакт "Молотова – Риббентропа».