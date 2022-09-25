Кишинёв, 25 сентября 2022, 15:48 — REGNUM Массовая акция протеста сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии «Шор» началась в Кишиневе.
Участники манифестации собрались у палаточного городка перед здание парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Протестующие скандируют: «Досрочные выборы», «Отставка», «Меняем Санду на дрова!», «Нет политическому преследованию оппозиции!», «Не уничтожайте страну!».
Манифестанты требуют отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент, передает РИА Новости.
Перед парламентом и «президентским дворцом» выстроились кордоны полицейских. Движение транспорта в центре Кишинева перекрыто.