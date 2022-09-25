Москва, , 15:45 — REGNUM В случае, если призываемый в рамках частичной мобилизации гражданин РФ болен и не может явиться на призывной пункт, он должен уведомить военкомат об этом любым доступным способом, а по выздоровлении явиться туда лично и предъявить больничный лист. Об этом 25 сентября сообщается на портале правительства России для информирования российских граждан «объясняем. рф».

Паспорт, полис, больничный лист Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«"Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не могу прийти?» — Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат и предъявить больничный лист», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в противном случае призываемый по мобилизации будет считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, могут взять на военную собственную экипировку и обеспечиваются всей необходимой экипировкой.