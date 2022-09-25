Москва, 25 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В случае, если призываемый в рамках частичной мобилизации гражданин РФ болен и не может явиться на призывной пункт, он должен уведомить военкомат об этом любым доступным способом, а по выздоровлении явиться туда лично и предъявить больничный лист. Об этом 25 сентября сообщается на портале правительства России для информирования российских граждан «объясняем. рф».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт, полис, больничный лист

«Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не могу прийти?» — Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат и предъявить больничный лист», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в противном случае призываемый по мобилизации будет считаться уклонистом с соответствующими правовыми последствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, могут и взять с собой собственную экипировку, и обеспечиваются всей необходимой экипировкой.