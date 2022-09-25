В случае болезни призываемые по мобилизации должны уведомить военкомат
Москва, 25 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В случае, если призываемый в рамках частичной мобилизации гражданин РФ болен и не может явиться на призывной пункт, он должен уведомить военкомат об этом любым доступным способом, а по выздоровлении явиться туда лично и предъявить больничный лист. Об этом 25 сентября сообщается на портале правительства России для информирования российских граждан «объясняем. рф».
«Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не могу прийти?» — Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат и предъявить больничный лист», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в противном случае призываемый по мобилизации будет считаться уклонистом с соответствующими правовыми последствиями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, могут и взять с собой собственную экипировку, и обеспечиваются всей необходимой экипировкой.