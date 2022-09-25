Лондон, , 15:45 — REGNUM Британский актёр Кристофер Экклстон («Доктор Кто») присоединился к касту четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». Об этом пишет издание Outlook.

Кристофер Экклстон Цитата из видеоинтервью

Четвёртый сезон под названием «Ночная страна» будут продюсировать Барри Дженкинс («Лунный свет») и исполнительница главной роли в проекте Джоди Фостер. Вместе с Экклстоном в новых эпизодах появятся Кали Рейс, Фиона Шоу, Джон Хоукс, Финн Беннетт и Анна Лэмб.

Напомним, премьера первого сезона «Настоящего детектива» состоялась в январе 2014 года. Проект снимается в формате антологии — в каждом сезоне свой сюжет и персонажи.

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