Донецк, , 15:44 — REGNUM ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:36 — н.п. Первомайское — н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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