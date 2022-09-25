Якутск, 25 сентября 2022, 15:41 — REGNUM Нового военного комиссара назначили в Якутске, им стал подполковник Евгений Крупенков. Об этом 25 сентября сообщает вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина.
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«22 сентября назначен новый военный комиссар Якутска подполковник Евгений Крупенков», — отмечается в сообщении.
В июле в Якутске задержали военкома города Афанасия Захарова.