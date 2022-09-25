Вашингтон, 25 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Американская компания Rockstar Games выделила на разработку видеоигры GTA VI около $2 млрд. Об этом сообщает портал Tech4Gamers со ссылкой на данные, утекшие из компании в результате хакерской атаки.

Игра GTA V

Ранее хакеры получили доступ ко внутренним файлам Rockstar Games, связанным с разработкой новой видеоигры серии GTA. В частности, они опубликовали более 90 видеороликов с игровым процессом.

Позже на хакерских форумах появилась сообщения о продаже данных, относящихся к исходным кодам GTA V и GTA VI. Новые опубликованные хакерами данные показали, что компания Rockstar Games работает над GTA VI с 2014 года.

По данным хакеров, разработка этой игры обошлась студии в $2 млрд. Отмечается, что в эту сумму входят также затраты на маркетинг, дополнения и поддержку игры после выхода.

Бюджет предыдущей игры этой серии, вышедшей в 2008 году, составлял $265 млн. С момента выхода GTA V компания Rockstar Games заработала более $6 млрд, что сделало её одной из самых прибыльных игр в истории.