Москва, 25 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, могут взять на военную службу собственную экипировку и также обеспечиваются всей необходимой экипировкой. Об этом 25 сентября сообщается на портале правительства России для информирования российских граждан «объясняем. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие обеспечиваются всей необходимой экипировкой, однако могут взять и свою, если у них есть более подходящая», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что гражданам, которые могли получить ошибочные повестки в военкомат, не нужно волноваться.