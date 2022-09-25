Омск, , 15:34 — REGNUM В Омской области правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с участием пассажирского автобуса. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля Mercedes на перекрёстке с круговым движением в районе 813 км автодороги Челябинск — Новосибирск на перекрёстке не уступил дорогу и врезался в автобус ЛиАЗ.

«В салоне автобуса находились 20 пассажиров, одному из них — женщине 1950 г. р. — потребовалась медицинская помощь. Автобус двигался по маршруту 165», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волгограде маршрутное такси сообщением Москва — Элиста наехал на бордюрный камень и опрокинулось, после чего столкнулось с автобусом.

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