Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси была освистана публикой на музыкальном фестивале Global Citizen, который проходит в Нью-Йорке. Об этом 25 сентября сообщает газета New York Post.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

По данным издания, Пелоси начала говорить о климатических изменениях и сокращении выбросов углерода, однако пришедшие на мероприятие начали свистеть и шуметь.

«Было слышно, как толпа кричала «поехали», очевидно, надеясь, что её речь закончится и начнётся концерт», — говорится в публикации.

Также указывается, что политик попыталась продолжить выступление, указав, что США приняли историческое законодательство по климату, якобы способствующее изменению правил игры и «улучшению качества воды и воздуха для наших детей», однако публика продолжала крайне негативно реагировать на слова Пелоси.

После этого спикер палаты представителей США отметила, что на фестивале присутствуют её внуки, и быстро закончила своё выступление.

Отметим, музыкальный фестиваль Global Citizen проходит каждый год, и он предлагает бесплатные билеты множеству людей, принимающих меры по искоренению крайней нищеты среди населения США.