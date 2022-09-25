Донецк, 25 сентября 2022, 15:25 — REGNUM ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:00 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Зайцево из танка.
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