Донецк, , 15:25 — REGNUM ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:00 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево из танка.

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