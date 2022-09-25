Вашингтон, 25 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Третий сезон сериала «Ведьмак» по книгам Анджея Сапковского выйдет летом 2023 года. Об этом сообщили представители онлайн-кинотеатра Netflix на виртуальной конференции Tudum.

Пресс-служба Netflix «Ведьмак»

Представители видеоплатформы рассказали, что в конце декабря 2022 года выйдет приквел основного сериала «Ведьмак», получивший название «Ведьмак: Происхождение». Премьера третьего сезона «Ведьмака» запланирована на лето 2023 года.

В компании не раскрывают подробную информацию о сюжете нового сезона. Известно, что к основному актёрскому составу присоединятся Робби Амелл, Мэнэр Чжан, Хью Скиннер и Кристель Элвин.

Первый сезон сериала «Ведьмак» вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона состоялась в конце 2021 года.