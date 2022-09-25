Симферополь, , 15:19 — REGNUM Государственные награды вручены казакам-добровольцам штурмового батальона «Таврида» Черноморского казачьего войска 25 сентября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

Казакам-добровольцам штурмового батальона «Таврида» вручены госнаграды Телеграм-канал главы Крыма

«Казачье подразделение было сформировано очень быстро, а боевая слаженность позволила достичь все поставленные цели. Добровольцы проявили мужество и героизм, самоотверженно и без колебаний выполняя свой воинский долг. Ребята сражались за страну, за Крым, за своих родных и близких. К сожалению, не все из батальона вернулись домой. Память о погибших героях будет жить вечно. Низкий им поклон и Царствие небесное!» — написал Аксёнов.

Он поблагодарил казаков за службу и выразил благодарность их родным и близким за понимание и терпение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 50 донских казаков в составе бригады «Дон отправились в зону проведения специальной военной операции России на территории бывш. УССР.