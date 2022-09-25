Астрахань, 25 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Около тысячи человек проголосовали на референдумах по вопросу воссоединения с Россией ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, в Астраханской области 23 и 24 сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум

«Для удобства участникам референдума предоставляется возможность проголосовать в помещениях комиссий (в городе это Дом офицеров) или пригласить членов комиссий в то место, где они проживают. В пятницу УИК выезжали в пункт временного размещения «Астраханские зори», а также к семье в Камызяке», — написал Бабушкин.

25 сентября выездное голосование состоялось в Знаменске — там проголосовали два гражданина ДНР, которые в ходе СВО получили ранения в ноги и размещены в госпитале ЗАТО Знаменск.

«Для голосования за присоединение ДНР к России оба смогли встать с больничных коек. Ради такого дела они пересилили боль, ведь, по их словам, им ещё обратно ехать, Родину защищать», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы проводятся с 23 по 27 сентября.