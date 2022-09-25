Донецк, 25 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево из танка. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:30 — н.п. Кирово — н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов из танка», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Волновахе натовские снаряды.