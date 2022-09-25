Берн, , 15:00 — REGNUM На сегодняшний день средний взрослый житель Китая стал богаче, чем типичный взрослый житель стран Европы. Это следует из нового обнародованного ежегодного отчета швейцарского банка Credit Suisse о глобальном благосостоянии, в котором оценивается средний уровень благосостояния домохозяйств по всему миру.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этим данным, на сегодняшний день уровень благосостояния жителей Китая составляет $26 752 на одного взрослого китайца, в то время как этот показатель для стран Европы, при составлении которого учитываются все европейские страны, включая более бедные, составляет $26 690.

При этом среднее благосостояние жителей КНР всё еще составляет менее трети от благосостояния жителей США ($93 271) и только 10% от благосостояния бельгийцев ($256 336). В то же время, он в четыре раза выше этого показателя в России ($6379 в 2021 году).

Также указывается, что благосостояние во всём мире в 2021 году выросло на 9,8% по сравнению с 2020 годом и составило $463,6 трлн.

Кроме того, отмечается, что Китай является лидером по самому быстрому среднему росту благосостояния среди стран мира, так как богатство средне китайца за последние 20 лет выросло более чем в восемь раз (с $3111 в 2000 году до $26 752 в 2021 году).